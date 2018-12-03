طليقه أحمد فلوكس تتغزل فى هنا شيحة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يحرص الفنان أحمد فلوكس، على التواصل المستمر مع ابنه و الاهتمام به بعد زواجه الجديد من هنا شيحة، حيث شارك جمهوره بصورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، مع نجله سيف أثناء الاستمتاع بوقتهما وتناول وجبة الغذاء معا، وكتب عليها قائلا: " سيف حبيب قلبى ابنى".

وأثارت طليقة الفنان أحمد فلوكس المغربية رابيا الجدل بعد تعليقها على الصورة حيث كتبت قائلة: "حبيب قلب مامته ربنا يحميهولى و يحفظك ليه يا أحمد"، ليرد عليها فى تعليق آخر " ويحفظك ليه".

وأشاد المتابعون بطبيعة العلاقة التي تجمع فلوكس بطليقته، خاصة أنها على علاقة طيبة مع هنا شيحة وتتابعها على "إنستجرام"، ومن التعليقات التى جاءت على الصورة: "يعجبنى التفاهم و الرقى فى التعامل بينكم بعد الطلاق و ربنا يحفظه لكم".

كما ردت طليقته فى تعليق آخر على تساؤلات المتابعين حول طبيعة علاقتهما قائلة:" أبو سيف جميل ومحترم وهنا حبيبتي وصديقتي جميلة من برة وجوة وربنا يسعدهم ونفضل عيلة واحدة، وأولادنا يتربوا مع بعض، وعلاقتنا دي تنشر الإيجابية في كل مكان، ربنا يخلينا لبعض سند وعزوة".