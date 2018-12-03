هشام الحاج يلتقي جمهوره بحفلتين ليلة رأس السنة

بعد عام مليء بالنجاحات والحفلات القوية بين لبنان والعالم، يختتم النجم هشام الحاج سنته بحفلين مميزين في لبنان.

ويلتقي “الحاج” الجمهور اللبناني بسهرتين فنيتين ليلة رأس السنة، الحفل الاول فيHeritage – عاليه. والحفل الثاني في Ocean Blue – جبيل.

نذكر ان هشام الحاج كان قد عاد الى بيروت بعد ان احيا حفلين غنائيين في البحرين وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

جدير بالذكر أن هشام الحاج كان قد حقق نجاحًا كبيرًا بكليب أغنيته الشهيرة “مايقدر الله”، والذي جاء بإمكانيات عالية ومواصفات عالمية.