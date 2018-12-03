بالصور- كيم كردشيان وبليك ليفلي تتألقان في عرض فرساتشي

Dec 03, 2018 حضرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان وزوجها مغني الراب كانييه ويست، عرض أزياء فرساتشي لمجموعة خريف/شتاء 2019 الذي أقيم في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية . اختارت كيم (37 عاماً) لهذه المناسبة ان ترتدي ثوباً فضياً قصيراً من مجموعة فرساتشي. بدت كيم مثيرة وجذابة باطلالتها التي لفتت الانظار. كذلك تألقت بليك ليفلي باطلالة فضية من فرساتشي شبيهة باطلالة كيم. وحرص عدد من النجمات على حضور العرض نذكر منهن ويني هارلو، باريس جاكسون وغيرهما.







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