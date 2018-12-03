شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تشاور جمهورها: إيه رأيكم نصور أغنية "كل إلى حبوا" كليب ولا سينجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية لطيفة جمهورها بتساؤل طرحته عبر انستجرام، تتساءل فيه عن آراء جمهورها بخصوص تسجيل أغنيتها الجديدة "كل إلى حبوا" فيديو كليب أو سينجل، وطلبت منهم إرسال آرائهم الشخصية لاهتمامها بمعرفتها.

وجاءت كلمات الأغنية المتوقع صدورها للفنانة التونسية كالآتى "كل الى عانوا والى شافوا والى كانوا، والى هانوا والى بانوا لما خافوا، والى فارقوا سابوا بعض، كل الى مشيوا والى خانوا والى اتخانوا، والى كرهوا والى اتكرهوا، والى شالوا ، والى قالوا ألف وعد، كل الى عانوا، والى هانوا والى بانوا لما خافوا، والى فارقوا سابوا بعض، لو راجعت يوم دفاتر كل واحد لسه فاكر، لسه جوه منه ذكرى عايشة فيه، هتلاقينا حد منها".