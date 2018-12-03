شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد مديحة يسرى.. ندى بسيونى تكشف كواليس مسلسل "هوانم جاردن سيتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مديحة يسرى واحدة من أبرز فنانات الزمن الجميل، تميزت بالجاذبية والجمال واشتهرت ببراعتها وقدرتها الفائقة على تنوع الأدوار منها الأدوار الكوميدية والتراجيدية والرومانسية، وكان أول ظهور لها مع محمد عبد الوهاب فى فيلم ممنوع الحب عام 1940 كصاحبة وجه مبتسم.

واختيرت واحدة من بين أجمل عشر نساء فى العالم خلال حقبة الأربعينيات، وخلال السطور التالية تتحدث الفنانة ندى بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن خلال كواليس وتصويرها مسلسل "هوانم جاردن سيتى" بمناسبة ذكرى ميلادها.

قالت الفنانة ندى بسيونى: "إن أبرز عادات الفنانة مديحة يسرى خلال تصويرها للمسلسلات التى شاركت فيها من بينها مسلسل هوانم جاردن سيتى، حرصها على الحضور مبكرا لأماكن التصوير، وتتفقد الديكور قبل التصوير حتى تشعر بأنها فى بيتها لكى تتقن دورها بجدية، وكانت تحضر فنجان القهوة الخاص والذى كان يتميز باللون الكحلى والذهبى".

وأضافت ندى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مديحة يسرى كانت تتقن فن الإتيكيت جيدا، فكانت حريصة كل الحرص فى تمثليها على ترتيب أدق الأشياء، مشيرة إلى أن الفنانة مديحة يسرى كانت تتميز بالهدوء وحديثها الممتع وقدرتها على جذب الآخرين بأناقتها.