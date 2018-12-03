شكرا لقرائتكم خبر عن الفتاه غير المدللة.. أسرار تكشفها جينيفر أنيستون عن أمها لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إحدى لقاءات مجلة The Sunday Telegraph صرحت نجمة هوليود جينيفر أنيستون عن العداء المرير الذى كان بينها وبين أمها التى توفيت منذ عامين.

جينيفر انيستون

"أمى كانت تعمل عارضة أزياء ودوماً كانت تهتم بمظهرها ورشاقتها ولكنها دائماً كانت تضعنى فى مقارنة معها"، هكذا قالت جينيفر أنيستون، وأضافت أنها كانت تقارن جمالها بابنتها التى تشاهدها ممتلئة الجسم والحجم.



والدة جينيفر انيستون

وأضافتك"لم أصبح عارضة أزياء كما أرادت هى وهذا الأمر الذى جعلنى أمتلئ بالعداء اتجاهها"، وقالت أيضاً إنها تمنت أن تكون الطفلة الصغيرة التى تحبها أمها رغم أى شىء ولكن هذا لم يحدث.