شكرا لقرائتكم خبر عن زياد يوسف يقدم "حكى شعبى" فى الملتقى الإبداعى الأول لطلاب أكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الدكتور زياد يوسف فى الملتقى الإبداعى الأول لطلاب أكاديمية الفنون كأحد أبناء أكاديمية الفنون المعهد العالى للفنون المسرحية بحكى شعبى، خاصة أنه بجانب كونه ممثلا حاصلا على دكتوراه فى الحكى من المعهد العالى للفنون الشعبية ويدرس للطلاب المسرح الشعبى.

الملتقى الإبداعى الأول لطلاب أكاديمية الفنون قامت بافتتاحه وزيرة الثقافة، وتم تكريم عدد كبير من رموز الأكاديمية فى الافتتاح، منهم جلال الشرقاوى، وتم تكريم النجمة إلهام شاهين، وهانى رمزى وداوود عبد السيد وياسر على ماهر.

زياد يوسف قدم عرض حكى شعبى من خلال حكايتين، الأولى بعنوان "الراجل اللى ماشى فى نور الله" وهى حكاية تُحكى فى فلاحين مصر، قامت فرقة الورشة بجمعها وهى حكاية غرائبية تدعو للإيمان بقدرة الخالق العظيم.

أما الحكاية الثانية فكانت تحمل عنوان "الخير والشر"، وهى من تأليف دكتور محمود أبو دومة وتحكى عن قدرة الشر على خداع البسطاء لذا عليهم الانتباه.