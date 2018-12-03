سمية الخشاب تؤكّد أن أحمد سعد شجّعها على طرح "قلبي ياناس"

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بردود الفعل على أغنيتها الجديدة "قلبي ياناس"، معتبرة أنها بدايتها الحقيقة في الغناء ,مشيرة أن زوجها المطرب أحمد سعد يؤمن كثيرًا بموهبتها وكان دائمًا يقول لها إن الجمهور لم يسمع صوتها الحقيقي حتى الآن، وكان يشجعها لتتمرن، وهو من أعاد داخلها فكرة أن تغني.

وقالت الخشاب، في تصريح صحافي الإثنين ، إن النجاح الكبير الذي حققته الأغنية كان مفاجأة لها ، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن تحقق كل تلك المشاهدات العالية بعد طرحها بيومين فقط.

وأضافت أنها فضلّت طرح الأغنية للجمهور في هذا الوقت لأنها أجواء مناسبة جدًا بين فصلي الخريف والشتاء ، لافتة إلى أن الجمهور تفاجأ بها في الأغنية، لأنها مختلفة عن أعمالها التي قدمتها قبلها.

وأكدت أنها تفضّل الأغاني "السينغل" ولا تفضّل عمل ألبوم لأن فكرة الألبوم أصبحت بعيدة عند المطربين ، والكل يتجه إلى طرح أغان "سينغل"، موضحة أن الألبوم أصبح مشكلة ويأخذ وقتًا طويلًا في التحضير، ويعطّل مسيرة المطربين، بالإضافة إلى أنه يحتاج مجهودًا كبيرًا، ومقارنة بين الأغاني.