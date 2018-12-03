ميدو يُدافع عن رانيا يوسف رغم اعتراضه على فستانها المُثير

أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل بسبب ارتدائها فستانًا عاريًا خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي ,ولم تجد رانيا دعمًا كافيًا من زملائها الفنانين,إلا أن لاعب كرة القدم المعتزل أحمد حسام ميدو قرر أن يدافع عنه.

واعترض ميدو على فستانها إلا أنه استغل حسابه الرسمي على موقع "تويتر" ليكتب تغريدة يدعم فيها الممثلة المصرية ويبدي اندهاشه من الهجوم العنيف التي تعرضت له.

كتب ميدو"فستان رانيا يوسف سيء جدًا بصراحة لكن ما دخلكم ما إذا كان عريانًا أم لا, هل ستنزلون القبر تحاسبون معها؟ والله والله والله ٧٠٪ ممن هاجموها لو رأوها سيقبلون أيديها ورجلها أيضا".

كانت نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانًا للدفاع عن الفنانة رانيا يوسف، مؤكدة أنها سترسل بفريق من المحامين للدفاع عنها بعد أن وصلت أزمة الفستان إلى تقديم طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب لاستدعاء وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، على هامش فستان الفنانة المثير للجدل الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ 40، بالإضافة إلى أن النيابة العامة حددت جلسة 12 يناير/كانون الثاني لمحاكمتها بعد توجيه التهمة لها بالفعل العلني الفاضح والتحريض على الفجور والفسق.

وجاء في بيان نقابة الممثلين "تعرب نقابة المهن التمثيلية عن انزعاجها من التصعيد غير المبرر لسلوك جانبه الصواب من إحدى عضوات النقابة وهو الأمر الذي رأت النقابة معاجلته داخل البيت النقابي وفي إطار مهني بعدم تكراره تقربا للتوازن بين الحرية الشخصية والمصلحة العامة المتمثلة في الصورة المشرفة للفعاليات الثقافية الهامة التي ترعاها الدولة المصرية".

وتابع البيان"ولكن النقابة ترى أن تحويل أحد أعضائها إلى القضاء بتهم جنائية هو أمر شديد الخطورة ولا يتناسب مع الفعل غير المقصود، والذي سبقت إدانته كما أنه يسيء إلى مناخ الحرية الذي نسعى إلى توسيع دائرته في مجتمع يسعى إلى مقاومة التطرف والإرهاب".

وأضاف: "تعلن النقابة أنها اضطلاعًا منها بدورها في حماية أعضائها سترسل فريق من المحامين للدفاع عن أي عضو يقدم إلى محاكمة جنائية أو تأديبية، كما نهيب بالجميع الالتفاف إلى القضايا الأساسية المتمثلة في أزمات الصناعات الفنية والثقافية وعدم الانجرار إلى قضايا شكلية تبتعد بنا عن دورنا الأساسي في الدفاع عن حقوق الجميع في العمل داخل مؤسسات حرة وديمقراطية".