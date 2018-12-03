شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيم كاردشيان وكانى ويست "منسجمين" بعرض Versace فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تقضي نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان وزوجها مغني الراب الشهير كاني ويست، الكثير من وقتها في الاستمتاع بالموضة ، فقد حرص الزوجان أمس علي حضور عرض أزياء " Versace " لمجموعة موسم خريف 2019 الذي أقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .
ظهرت كيم كاردشيان البالغة من العمر 37 عام مرتديه فستان قصير ذو تصميم مذهل باللون الفضي ، و هو من مجموعة تصميمات " Versace " ، و كان الفستان من أكثر التصميمات التي اظهر جمال و أنوثة كيم .
وحرص عدد من النجمات علي حضور العرض ، و من ابرزهم تراسي اليس روس و بليك ليفلي ، و باريس جاكسون و غيرهن .
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