شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيم كاردشيان وكانى ويست "منسجمين" بعرض Versace فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقضي نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان وزوجها مغني الراب الشهير كاني ويست، الكثير من وقتها في الاستمتاع بالموضة ، فقد حرص الزوجان أمس علي حضور عرض أزياء " Versace " لمجموعة موسم خريف 2019 الذي أقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

ظهرت كيم كاردشيان البالغة من العمر 37 عام مرتديه فستان قصير ذو تصميم مذهل باللون الفضي ، و هو من مجموعة تصميمات " Versace " ، و كان الفستان من أكثر التصميمات التي اظهر جمال و أنوثة كيم .

وحرص عدد من النجمات علي حضور العرض ، و من ابرزهم تراسي اليس روس و بليك ليفلي ، و باريس جاكسون و غيرهن .