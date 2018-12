شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أفلام ومسلسلات Netflix لأول أسبوع بشهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهر ديسمبر شهر ملىء بالمسلسلات والأفلام، لأنه يعتبر شهر المناسبات خاصة الكريسماس لذلك، فهو ممتلىء بالإجازات الرسمية فيكثر فيه الترفيه من حيث الجانب الفنى وهذا ما اعتمدت عليه Netflix فى إصدارها، فنجد أن معظم ما أصدرته Netflix يرتبط بشكل كبير بالكريسماس مثل مسلسل Chilling Adventures of Sabrina وNeo Yokio، لذلك تعرف على قائمة الأفلام والمسلسلات.

يوم 2 ديسمبر:

الفيلم الكوميدى The Lobster

يوم 3 ديسمبر:

الموسم الأول من مسلسل Blue Planet الجزء الثانى

المسلسل الكورى The Sound of Your Heart: Reboot Season 2

مسلسل الأنيميشن اليابانى Hero Mask

يوم 4 ديسمبر:

فيلم الخيال العلمى الأكشن District 9

يوم 6 ديسمبر:

المسلسل تليفزيونى Happy!: وأول موسم له

يوم 7 ديسمبر:

يشهد العديد من المسلسلات والأفلام مثل 5 Star Christmas، Neo Yokio: Pink Christmas، Pine Gap، Bad Blood، Dogs of Berlin، Mowgli: Legend of the Jungle، The American Meme، Super Monsters and the Wish Star، Free Rein: The Twelve Neighs of Christmas.