شكرا لقرائتكم خبر عن أهل الفن يهنئون محمود الخطيب لعودته من رحلته العلاجية بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان نبيل الحلفاوي على تهنئة رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، بعودته إلى مصر بعد رحلة علاج.

وكتب الحلفاوى عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا:"حمدا لله على سلامة الكابتن محمود الخطيب، وعودته إلى بيته وأهله ومحبيه ثم إلى بيته الثاني بإذن الله، أتم الله شفاءه ومتعه بالصحة والعافية".

كما كتب السيناريست مدحت العدل، عبر حسابه على تويتر قائلا: "حمدًا لله على سلامة الصديق وكابتن مصر محمود الخطيب".

وعاد رئيس النادى الأهلي، محمود الخطيب بعد رحلة علاجية فى ألمانيا استغرقت أسبوعين، وأجرى "بيبو" عملية جراحية لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى سبب له بعض المتاعب الصحية على مدار الشهور الأخيرة، وخضع لفترة تأهيل وعلاج طبيعى ونقاهة بعد الجراحة قبل العودة إلى مصر.



مدحت العدل