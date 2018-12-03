شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا وبرادلى كوبر أحدث ثنائيات السينما الأمريكية فى A Star Is Born والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ظهور اسمى ليدى جاجا وبرادلى كوبر مقترنا بفيلم A Star Is Born، الذى كان لايزال في فترة الإعداد، تنبأ الكثيرون بطرح فيلم كبير من جميع الجوانب، ومع طرح شركة وارنر برزر في أول تريلر للفيلم وطرح الفيلم في الأسواق تأكد الجميع على أنه فيلم استحق المشاهدة.

الفيلم يتضمن العديد من الجوانب التي تساعد على نجاحه بطريقة مذهلة، مما جعل النقاد يتنبأون بتحطيمه للأرقام القياسية خلال العام، وأن يصبح واحاد من أهم الأفلام التي تم طرحها خلال 2018.

الفيلم احتوى على الكثير من المشاهد الرومانسية التي أكدت على علاقة الحب القوية التي نشأت بين المطرب المشهور "جاك" والمطربة "آلى" التي قابلها صدفة أثناء قيامه بجولته الغنائية التي تتطلب منه السفر إلى العديد من البلدان في فترات متقاربة، ليقعا في الحب من النظرة الأولى التي تجعله يلاحقها إلى غرفة تغيير الملابس ومن ثم يقوم بقضاء الليلة معها متجولا في شوارع المدينة، ليكتشف أنها بالإضافة إلى صوتها القوى والجميل أنها تقوم بكتابة أغانيها بنفسها، ولنفسها، ولكنها تشعر بالخجل من غنائها امام المستمعين، ليرسل سائقه الخاص إلى باب منزلها ليحضرها لتستكمل معه رحلته الغنائية، ومن أول مرة تتواجد فيها على المسرح يقدمها إلى الجمهور من خلال غناء أغنيتها التي قامت بغنائها له الليلة التي سبقتها، ليتفاعل معها الجمهور منذ أول دقيقة، وتبدأ من هنا رحلتها الفنية، التي تستطيع من خلال صوتها وثقتها بنفسها التي اكتسبتها من وجوده إلى جانبها أن تتقدم لتكون واحدة من أهم المغنيات في فترة قصيرة، ويتم ترشيحها إلى العديد من الجوائز الهامة.

ساعد فريق التصويرعلى الإبداع في تصوير وظهور لوحات فنية جديدة مع كل أغنية يتم غناؤها لأول مرة مما يجعل المشاهدين في حالة استمتاع أكبر بالفيلم وبالأغانى التي ستظل عالقة في آذانهم لفترة طويلة.

ومن أهم المكونات التي يجب التركيز عليها بجانب السيناريو التصوير هو الأداء التمثيلى لكل من برادلى كوبر وليدى جاجا خاصة، حيث أدى كل منهم دوره بإتقان مذهل يضع المشاهد في حالة ذهول، حيث قام كوبر بإتقان دور المطرب الذى يستمتع أثناء غنائه بصحبه الجيتار الخاص به، وليدى جاجا التي استطاعت على الرغم من نجاحها المبهر في حياتها الغنائية ألا أنها أقنعت الجمهور بالدور الذى قدمته والذى يعيشه الكثير من الشباب الذين يريدون تحقيق أحلامهم يوما ما.

الفيلم يحمل العديد من الرسائل الإيجابية التي يستطيع أن يجدها ويؤمن بها من يبحث عنها، ومن أهمها وهذا ما أكدت عليه ليدى جاجا فى العديد من المقابلات التي قامت بها بعد الفيلم انه مع وجود شخص واحد يؤمن بك يمكنك أن تصل إلى النجوم أو أبعد وتحقيق أكثر مما تتمنى، مهما كانت المشاكل أو العقبات التي تقف في طريقك.

الفيلم من بطولة مجموعة متميزة من الممثلين على رأسهم ليدى جاجا وبرادلى كوبر، وسام إليوت ،ويليام بيلى، إيدى جريفن، ريبيكا فيلد، وغيرهم، وطرح يوم 5 أكتوبر الماضى فى جميع دور العرض حول العالم، وحقق إلى الان إيرادات وصلت إلى 358 مليون دولار، وحصل على تقيمات إيجابية على موقع Rotten Tomatoes وصلت إلى 8.1، وعلى 8.3 على موقع iMDb.