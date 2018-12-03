محمد هنيدي يكشف لمصراوي حقيقة توقف مسرحيته "صراع في الفيلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

يواصل الفنان محمد هنيدي وأسرة مسرحية "3 أيام في الساحل" التحضيرات النهائية للعرض، المقرر أن ينطلق قريبًا.

وقال الفنان محمد هنيدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" لا صحة لما يتردد حول توقف التحضيرات للعمل.

وأشار إلى أن التحضيرات ما زالت قائمة، والمسرحية سيتم عرضها قريبًا، أماعن ما يتردد عن تغير النص، أكد هنيدي أنه لا يوجد أي تعديلات، وأحداث المسرحية كما هي منذ البداية.

ويجسد محمد هنيدي بالمسرحية شخصية امرأة عجوز تدعى "حمامة هانم هاشتاج"، والمسرحية من تأليف أحمد عبد الله، ومن إخراج مجدي الهواري.

وتجسد الفنانة مي سليم دور البطولة النسائية أمام محمد هنيدي في مسرحية " 3أيام في الساحل"، وأعربت عن سعادتها بالتعاون الجديد، كما نشرت صورة تجمعهما من الكواليس.

وتدور فكرة المسرحية حول مجموعة شخصيات يعيشون في فيلا واحدة، تحدث مواقف كوميدية مع جيرانهم.

ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، والمطربة الشعبية بوسي.

يذكر أن آخر أعمال هنيدي المسرحية "طرائيعو"، للمخرج سمير العصفوري وتأليف نبيل أمين، وشارك في بطولة العمل الفنان الراحل محمد شرف وعلاء مرسى وحنان ترك وغادة عبد الرازق ولطفي لبيب ومحمود الجندي