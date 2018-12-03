ميلانيا ترامب تزين صورة زوجات الزعماء بإطلالة مبهجة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب، برفقة زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعمال قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

عدسات المصورين، التقطت عدة صور لميلانيا ترامب، برفقة زوجات زعماء العالم المشاركين في القمة، حيث تألقت ميلانيا وخطفت الأنظار خلال الصورة الرسمية لزوجات الرؤساء.

السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، ظهرت في صورة مشتركة مع كل من السيدة الأولى في الأرجنتين جوليانا عواضة، والسيدة الأولى التركية أمينة أردوغان، وزوجة رئيس وزراء كندا صوفي غريغوار ترودو، وزوجة الرئيس الصيني بنغ لي يوان.

بالإضافة إلى زوجة رئيس وزراء سنغافورة لونغ هو تشينغ، وزوجة رئيس المجلس الأوروبي مالغورزاتا تاسك، والسيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون، وزوجة رئيس الوزراء الياباني أكي آبي، وزوجة رئيس كوريا الجنوبية كيم جونغ سوك.

ميلانيا ترامب، تألقت بإطلالة عصرية وحيوية خلال وصولها إلى متحف “فيلا أوكامبو” في العاصمة الأرجنتينية “بوينس آيرس”، لمشاركتها في قمة الـ20.. وظهرت بإطلالة مبهجة من توقيع الماركة العالمية “GUCCI”، حيث ارتدت فستان قصير بأكمام مكشوفة، وتميز التصميم بنقوشات الورد المبهجة ونسقت معه حذاء أخضر أنيق ذو كعب عالى.