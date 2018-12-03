عمرو دياب يتألق في حفل غنائي كبير بـ كايرو فيستيفال.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا المصري عمرو دياب، حفلًا غنائيًا في المركز التجاري «كايرو فيستيفال»، وسط حشد هائل من جمهوره. الحفل حضره قرابة الـ٥٠ ألف شخصًا، وحرص الهضبة على إرضاء الآلاف من جمهوره بجرعة كبيرة من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من «ياساحر».

كما قدم باقة مميزة من أغانيه منها «قمرين، وده لو اتساب، ويتعلموا”، وتملي معاك، و وياه، وأنت مغرور، وبرج الحوت، ومعاك قلبي، وهدد، والعالم الله، وحبيبي يا نور العين، والله يا جماله، وليلي نهاري، وباين حبيت، ووياه، وخلينا لوحدينا، ونغمة الحرمان، وكنت في بالي»، وغيرها.

وشهد الحفل العديد من الإغماءات بسبب التزاحم الشديد بالإضافة إلى تكدس أبواب الدخول بالجمهور منذ الثانية ظهرا وحتي ختام الحفل في الحادية عشر مساء.