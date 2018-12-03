سهير القيسي متهمة بنفخ وجهها.. كيف ردت؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت مجموعة صور حديثة للإعلامية العراقية سهير القيسي، ظهرت فيها بملامح مختلفة، وهو ما جعل جمهورها يتهمونها بإجراء عملية نفخ لوجهها باستخدام حقن الفيلر.

جمهور الإعلامية العراقية وجهوا لها الكثير من الانتقادات، وأكدوا أنها جميلة ولا تحتاج للخضوع لمثل هذه العمليات، وهو ما دفعها للخروج عن صمتها للدفاع عن نفسها.

سهير نشرت صورة قديمة لها، لتؤكد أن انتفاخ وجنتيها طبيعي وليس نتيجة العمليات، وعلقت على الصورة، بقولها: “صورتي السابقة عامة ضجة و700 تعليق بوقت قصير تعليقا على خدودي والآدمن يوجهها بلوكات، استغرب هل الوجه الممتلئ بشكل طبيعي تهمة في هذا الزمن؟ أم أن العمق الفكري انعدم وأصبح التركيز ع القشور؟”.

وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “انشر صورتي هذه من بدايات الظهور في برنامج من العراق قبل سنوات ولايف دون رتوش.. شو اختلف اعتقد الآن الوجه انحف شكل الوجه الدائري كالتفاحة في العراق مألوف وليس بالغريب...بالنهاية ركزوا دائما على فحوى المنشورات وكونوا أعمق من التوافه مع التقدير”.

وسهير القيسي إعلامية ومقدمة برامج عراقية تعيش في الإمارات، كانت تعمل في قناة العربية كمذيعة اخبار لنشرة الرابعة ثم انتقلت بعدها للعمل في قناة إم بي سي 1 .