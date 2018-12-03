محمد صلاح يرفض حضور حفل الكرة الذهبية «فرانس فوتبول»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد مجلة “فرانس فوتبول” العالمية الشهيرة والمهتمة بأخبار كرة القدم، في العاصمة الفرنسية باريس، لتتويج الفائز بجائزة الكرة الذهبية.

المجلة كانت قد أعلنت عن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة، والتي ضمت 30 لاعبا، من بينهم النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي.

وأفادت تقارير صحفية، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، سيغيب عن الحفل التي ستقيمه المجلة، مشيرة إلى أن اللاعب لا ينوي الذهاب إلى فرنسا لحضور الحفل خاصة بعدما تلقى تأكيدا بأنه ليس الفائز بالجائزة.

محمد صلاح، يعد أول لاعب عربي وأفريقي يتم ترشيحه لجميع الجوائز الفردية في عام واحد، وذلك عقب فوزه بالمركز الثالث لجائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام ضمن جوائز “ذا بيست” المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالإضافة لحصوله على نفس المركز لأفضل لاعب في أوروبا المقدمة من الاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا”، كما نال جائزة أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين وأفضل لاعب في الدوري الانجليزي في العام الحالي.

صلاح كان قد تواجد مؤخرا ضمن القائمة النهائية المرشحة للحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018، سواء المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أو من هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” حيث يسعى للاحتفاظ بهما للعام الثاني على التوالي.

يشار إلى أن جائزة الكرة الذهبية هي جائزة سنوية مقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” تمنح لأفضل لاعب كرة قدم، وانطلقت نسختها الأولى عام 1956.