نيرمين الفقي تستأنف تصوير «أبو العروسة 2»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستأنف الفنانة المصرية نيرمين الفقي تصوير، مشاهدها ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل “أبو العروسة 2”، حيث تنتقل، يوم الأحد 2 ديسمبر، إلى مصر الجديدة، من أجل تصوير مشاهدها ضمن ديكورها الرئيسي في أحداث المسلسل.

الفنانة المصرية تجسد صمن أحداث العمل شخصية زوجة الفنان مدحت صالح، والتي تدور بينها وبينه أزمات أسرية، وعدم اهتمام، وهو المحور الأساسى فى المسلسل الذي يناقش المشاكل الأسرية والزوجية بشكل كبير، وكيفية تربية الأبناء، خصوصًا أن هذه الأزمات تعد واقعية فى الشارع المصرى.

والجدير بالذكر أن مسلسل “أبو العروسة” عرض منه الجزء الأول على قناة “dmc”، وشارك في بطولته سيد رجب، سوسن بدر، ولاء الشريف، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.