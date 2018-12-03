إياد نصار يشارك أمير كرارة في بطولة «كازبلانكا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد النجم الأردني إياد نصار، مع المنتج وليد منصور، لينضم لأسرة فيلم “كازابلانكا” مع النجم أمير كرارة، والنجم التركي خالد أرغنچ، الملقب بالسلطان سليمان.

وتدور أحداث العمل في إطار الأكشن والتشويق وسوف يتم تصويره بين مصر ودولتين علي أعلي مستوي من التنفيذ بشكل لم يحدث من قبل في السنيما المصرية، كما تعاقدت الشركة المنتجة مع شركه لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر من فرنسا.

ويشارك في بطولة فيلم “كازابلانكا”، النجمة غادة عادل والنجم باسل خياط، والنجم عمرو عبدالجليل، والنجمة “دلال عبد العزيز والنجم المغربي محمد مفتاح والنجم محمود البزاوي والفنان الصاعد أحمد داش.

والعمل من تأليف هشام هلال، ومن إنتاج وليد منصور، ويوسف طاهر، ومشاهد الأكشن تتم تحت إشراف “كالا”، والفيلم من إخراج بيتر ميمي، جيث يعتبر هذا الفيلم التعاون الأول الذي يجمع النجم أمير كرارة، مع المنتج وليد منصور.