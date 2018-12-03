كم بلغت تكلفة إطلالة إليسا في حفلها الأخير؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلاً غنائياً علي مسرح البروج المكشوف لصالح مرضى سرطان الثدي، والذي أقامه كابيتال جروب بروبرتيز بمناسبة أول تجمع لما يقرب من 2500 عميل من عملائها.

الفنانة اللبنانية تألقت في الحفل بفستان أسود قصير مزين برسومات لفراشات، وهو من توقيع Thierry Mugler، ويبلغ ثمنه نحو 1,930 دولاراً أميركياً.

وأكملت إليسا إطلالتها بمكياج قوي أبرز ملامحها، وتركت شعرها المموج منسدلا على كتفيها في تسريحة بسيطة.

وأعربت إليسا عن سعادتها لإستضافة شركة كابيتال جروب بروبرتيز حفلها على مسرح البروج بمشروع الشركة بشرق القاهرة قائلة: “أود أن أشكر شركة كابيتال جروب بروبرتيز على إستضافتها ودعوتها لي لهذا الحفل الرائع للغناء على مسرح البروج، والمقام بأولى مشروعات الشركة ببلدى الثانى مصر الحبيبة، وكذلك أشكرهم على تقديم الدعم لمرضى سرطان الثدى بمصر بالتزامن مع عام زايد الخير، شكرا كابيتال جروب بروبرتيز واتمنى لكم مزيداً من التوفيق.”

وشهد الحفل حضور السيد المهندس/ أمجد حسنين الرئيس التنفيذي للتطوير والمشروعات بشركة كابيتال جروب بروبرتيز، السيد / أحمد فتح الله الرئيس التنفيذي للشئون الماليه والإدارية بشركة كابيتال جروب بروبرتيز، السيد المهندس / تامر شوقى رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، وعدد من الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة، بالإضافة إلي مايقرب من 2500عميل من مالكي الوحدات في أول تجمع لسكان البروج بمصر، حيث أكدوا جميعهم دعمهم التام لمرض سرطان الثدي والحث على ضرورة الاكتشاف المبكر لهذا المرض خاصه بعد ارتفاع نسبه الإصابة به خلال الفترة الاخيرة .