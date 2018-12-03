نهال عنبر تكشف تفاصيل مرض ابنها الفنان الشاب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة المصرية نهال عنبر مقطع فيديو لها جمعها بابنها الفنان الشاب، وذلك خلال تواجده في المستشفى لتلقي العلاج.

الفنان حسام الحسيني، نجل نهال عنبر، ظهر في مقطع الفيديو وهو يضع يده اليسرى في الجبس، في حين قالت الفنانة إن ابنها في المستشفى لتجبير يده اليسرى نتيجة إصابته بقطع في الأوتار العصبية.

الفنانة المصرية قالت إن ذراع ابنها سيظل في الجبس لمدة ثلاثة أسابيع، لتنفي بذلك كل الاخبار التي تحدثت عن اصابته بمرض خطير، وعلقت على الفيديو على حسابها على “انستجرام”، بقولها: “معلش بقى يا حس”.

وكان حسام الحسيني قد احتفل بعيد ميلاد والدته الفنانة نهال عنبر في نهاية شهر أكتوبر الماضي، ونشر صورة من الاحتفال، وعلق عليها بقوله: «تعبتي فيا تسع شهور، مكنتش عيّل امّور، طلعت عينك سنين و شهور، و طول مالدنيا بتدور،انت الجاذبية اللي مثبتاني في الأرض، انتي الكون بالنسبة لي كله بالطول و العرض».

وأضاف: «أنت كل حاجة حلوة عسل شيكولاتة فراولة، و أنا صغير كنت فكرك أخطر من أمن الدولة، يا رب أفرحك دايما و أفضل كبير في عنيكي، يا رب قدرني ابقي خدام تحت رجليكي».

وتابع: «ربي قال الجنة هناك و الملائكة فاردة جناحها، و أنا نفسي ابقي فيها و رضاكي هو مفتاحها، أنت ملكة ملاك و انا قدام جلالتك، عاجز مافيش كلام يعبر عن غلاوتك».

كما نشرت الفنانة نهال عنبر صورة لها مع حفيديها من نجلها الوحيد وزوجته وعلقت عليها قائلة: «تسلملي يا حسام انت ونانسي وياسين ويوسف ربنا يخليكم ليا».