محمد حماقي يفاجئ جمهوره بموهبة جديدة في إحدى حفلاته الغنائية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان المصري محمد حماقي جمهوره، خلال إحيائه إحدى حفلاته الغنائية، بكشفه عن تمتعه بموهبة جديدة إلى جانب الغناء.

الفنان المصري قام خلال الحفل بالعزف على آلة الدرامز بمهراة شديدة، وذلك أثناء غنائه، وشارك متابعيه بمقطع فيديو له وهو يعزف، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والذي حاز على إعجابهم بشدة.

وكان محمد حماقي قد نشر مؤخرا بصورة له برفقة الفنانة بوسي، وعلق على الصورة قائلًا: «يا بوسي إنت عارفة أنا بحبك أد إيه والله.. وهي مش بالصور.. وعموما آدي صورة حلوة أهي علشان محدش يعرف يوقع بينا».

وأثار تعليق محمد حماقي، العديد من تساؤلات متابعيه حول سبب اعتذاره منها واعتبره البعض لعدم نشره اي صور تجمعه بها.

كما تساءلوا عن سبب قوله «محدش يعرف يوقع بينا»، وأكد البعض أن هناك بعضًا من الحاقدين الذين يريدون الخلاف بين حماقي وبوسي لأنه لا ينشر صورًا تجمعهما.

ومن جانبها ردت بوسي على كلام حماقي، بقولها: “يا حبيب قلبي أنا، والله إنت عارف أنا بحبك قد إيه وهي والله فعلا مش بالصور خالص حتى لو منزلتش ولا صورة، أنا عارفة إنك بتحبني قد إيه وإنت كمان عارف أنا بحبك قد إيه، ربنا يخليك ليا يا أحلى أبو فاطمة في الدنيا كلها”.