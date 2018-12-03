رانيا فريد شوقي تثير الجدل بصورة قديمة مع والدها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي جدلا واسعا بين جمهورها بعدما نشرت صورة قديمة جمعتها بوالدها الفنان الراحل فريد شوقي.

الفنانة المصرية ظهرت في الصورة وهي تطبع قبلة على يد والدها فيما ظهر جانب من وجهه، وعلقت عليها بقولها: “أحن اب لو عشت عمري كله ابوس في إيدك مش هيكفي.. أبوتك وعطائك اكبر بكتير”.

إلا أن الصورة اثارت جدلا كبيرا، حيث أكد عدد كبير من جمهور رانيا أن من ظهر معها في الصورة ليس والدها، نظرا لتغير ملامحه بشكل كبير.

رانيا سخرت من التعليقات التي شككت في أنه والدها، بقولها: ” الناس اللي بتقول مش فريد شوقي هههه ضحكتوني. حتي بنته بتشككوا في معرفتها بأبوها.. روح يا شيخ اللهي يقوي نظركم”، ثم كشفت أن تغير ملامحه يعود إلى أن هذه الصورة التقطت له وهو مريض فور خروجه من المستشفى.

وكانت رانيا فريد شوقي قد قالت، في تصريحات سابقة، إن والدها الراحل الفنان فريد شوقي، علمها العديد من الأشياء قبل رحيله وأهمها أن تحترم مواعيد التصوير وألا تغار من زملائها وأن تحترم الجميع، مشيرة إلى أن هذه المبادئ هي التي تسير عليها حتى يومنا هذا.