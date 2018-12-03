هيا الشعيبي تتعرض لسخرية شديدة بسبب اللوك الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي لحملة سخرية واسعة من جمهورها بعد اعتمادها تاتو في حاجبيها، مما غير من ملامحها.

الفنانة الكويتية ردت على هذه السخرية بتأكيدها أنها لديها عيب في حاجبيها لذا اضطرت للجوء لعمل تاتو، حيث قالت: “في ناس تقول التاتو حرام، شوفوا، اللي ما في حواجب عنده ولا مرسومة عنده وفي عيب خلقي عنده، غلط إنك تصلحين الشيء هذا؟”.

وأضافت: “أنا للحين عندي عيب خلقي بالحاجب، من وأنا صغيرة وعندي هذا العيب في حاجبي بسبب ابن خالتي فيصل الرشيدي طقني ببطارية شق حاجبي لذلك اضطريت ان اقوم بتاتو ليظهر بشكل افضل للجمهور”.

وكانت هيا الشعيبي قد دافعت مؤخرا عن الفنانة الكويتية من اصل سعودي حلا نورة، بعد أزمة ادعائها وفاة والدتها

هيا قالت، في مقطع فيديو: ” سمعت خبر أن حلا نورة ستعتزل بعد ظهور والدتها في الفيديو.. شهادتي بحلا مجروحة... هي جداً جداً جداً نظيفة ومؤدبة وجميلة وطيبة”.

الفنانة الكويتية وجهت رسالة لوالدة حلا، بقولها: “إسألي نفسك ليش بنتك قالت كدة.. اللي أعرفه عن حلا الأدب والأخلاق والسمعة الجميلة والطيبة وإنها بنت متزوجة”.