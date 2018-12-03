أصالة وأنغام تتألقان في حفل صالة التزلج بالكويت.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، حفلا غنائيا برفقة الفنانة أنغام، بصالة التزلج في الكويت، وسط حضور حشد هائل من جمهورهما.

أصالة خلال، ظهرت في الحفل بإطلالة غير تقليدية بتوقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، حيث ارتدت فستان مكشوف الكتفين باللون البنفسجي، يعتمد على الأكمام المنتفخة والتصميم المنفوش.

الفنانة السورية أصالة، قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها ومنها «شاغل بالي، وأبشر تم، و كان يهمني، و أمنية، و عادة، وخانات الذكريات، وعادية وطلبتك».

وأعربت أصالة عن سعادتها بنجاح الحفل عبر حسابها بموقع«إنستجرام»، قائلة:« كنت محاطة البارحة بكم من الحب والاهتمام يكفيني العمر الآتي كله«.

ووجهت أصالة الشكر إلى الشعب الكويتي على دعمها الدائم، بالإضافة إلى القائمين على إطلالتها بالحفل، قائلة: «أمتناني الكبير لشعب الكويت على محبتهم وثقتهم ودعمهم لكل ما أقدمه».

وبدأت أنغام الحفل بأغنية «وين تروح» من كلمات خالد العوض، و ألحان ناصر الصالح، وأتبعتها بأغنية «بين البنين»، وأغنية «متلخبطة»، وقالت في كلمتها للجمهور: «مفيش زي الجمهور الكويتي«، وأهدتهم باللهجة الخليجية أغنية «يوجعونك، و قلبي معي، و مجبش سيرتي، وبعتلي نظرة، لو تحلف وأعشق تفاصيلك، و بخاف أفرح، و عرفها بيه، وغيرها من الأغاني».