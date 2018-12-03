بلقيس تبرق وسط الأميرات بقفطان ملكي رائع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احيت الفنانة اليمينة بلقيس حفل ملكي خاص لصالح الشيخة فاطمة بنت مبارك، إحدى زوجات الرئيس الإماراتي الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، وأم ولي عهد أبو ظبي الحالي محمد بن زايد، بحضور مجموعة من أميرات المملكة العربية السعودية.

بلقيس تألقت في الحفل بطلّة ملكية، اختارت لها قفطان مغربي شديد الأناقة، ذو تطريزات ذهبية براقة، ولملمت شعرها للخلف بتسريحة زادتها جاذبية، في الوقت الذي تزينت فيه بماكياج أبرز جمال ملامحها.

الفنانة الشابة اعربت عن سعادتها بالمشاركة في احياء هذا الحفل، ونشرت صوراً استعراضية لإطلالتها، معلقة عليها: «صور من الحفل الخاص بأم الإمارات، صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله ورعاها.. شوفتها ترد الروح وتبعث على السعادة بحضور صاحبات السمو الملكي الأميرات الكرام من المملكة العربية السعودية».

من ناحية أخرى، طرحت بلقيس مؤخراً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «أهلاً يا ماما» من كلمات وألحان سيف فاضل، والكليب من إخراج من إخراج المخرج الإيطالي فابريزيو نوتاري، وقد حقق الفيديو فى أقل من 24 ساعة ربع مليون مشاهدة، حيث كشفت فيه الفنانة الشابة لأول مرة عن وجه مولودها الأول «تركي».

يُذكر أن بلقيس رُزقت مايو الماضي بمولودها «تركي» من زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف الذي احتفلت بزفافها عليه ديسمبر 2016.

أما أغنية « شوف لي حل» فكانت آخر ما طرحته بلقيس، وهي من كلمات محمد الجبوري، ألحان علي صابر، توزيع ميثم علاء الدين.