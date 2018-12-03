علي ربيع يسوّق لـ “فكرة بمليون جنيه”

يستعد النجم المصري علي ربيع ليطل بمسلسل جديد في رمضان 2019 مع شركة الصباح للاعلام بعد نجاح تعاونهما في رمضان 2018 بمسلسل “سك على خواتك”.

وكشف المنتج صادق الصباح ان المسلسل يحمل عنوان “فكرة بمليون جنيه” وتدور قصته حول شاب طموح تراوده فكرة فيسوق لها بطريقة ما على مواقع التواصل.

واضاف “الصباح” ان العمل يتضمن رحلة كوميدية اضافة الى رسائل للشباب العربي. وأكد ان علي ربيع نجم في عالم الكوميديا.

وكان”ربيع” قد اطل في رمضان 2018 بمسلسل “سك على خواتك”. وحقق العمل نجاحاً كبيراً. وتتمحور قصته حول شاب بسيط ريفي، تهبط عليه ثروة من السماء، حيث يرث فجأة ثروة ضخمة، ويفاجئ بوجود شقيقات له لم يتعرف عليهن من قبل، فيضطر أن يُقيم مع عائلته الثرية الجديدة، مما يوقعه في العديد من المفارقات الكوميدية. ﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان، ﺗﺄﻟﻴﻒ كريم فهمي، بطولة علي ربيع، صلاح عبدالله، صبري فواز، هنا الزاهد، سلوى خطاب كريم عفيفي، جيسي عبدو وغيرهم. انتاج شركة صباح للاعلام.