عزت أبوعوف "سعيد" بالتعاون مع تامر حسني

أكد الفنان عزت أبوعوف، على أنه سعيد بالتعاون مرة أخرى مع الفنان تامر حسني في فيلم "نصب تذكاري" بعد أن تعاون معه في فيلم "عمر وسلمى" بالأجزاء الثلاثة.

وأوضح عزت أبوعوف، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل"، أن تامر بالفعل قريب إلى قلبه ويعتبره مثل ابنه النجيب، إذ إن تامر حسني من النجوم الذين يسيرون على خُطوات ثابتة ويعرف ماذا يفعل ودائما يذكرني بصديق العمر الراحل عمر خورشيد الذي كان يضع مجموعة من الأحلام أمامه ويُنفّذها.

وقال أبوعوف إنه سعيد بمهرجان القاهرة السينمائي وبالكاتب محمد حفظي الذي ترك بصمة واضحة في أوّل دورة تولّاها، وهي الدورة الأربعين من المهرجان، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.