شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد مديحة يسرى.. آخر ظهور لها قبل وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة يسري، والتي ولدت في 3 ديسمبر 1921، بمحافظة القاهرة، ودخلت مجال التمثيل في عام 1940 من خلال فيلم "ممنوع الحب" ورحلت سمراء النيل عن عالمنا شهر مايو الماضى بعد صراع طويل مع المرض.

وقبل وفاتها زارتها وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي في المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية بحضور نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

يذكر أن مديحة يسرى اكتشفها المخرج محمد كريم وكان أول ظهور لها مع محمد عبد الوهاب في فيلم "ممنوع الحب"، عام 1940 كصاحبة وجه مبتسم، واختيرت واحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم خلال حقبة الأربعينات.