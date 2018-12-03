شكرا لقرائتكم خبر عن "بدلة" بوست مالون تحوله لمحط إثارة جدل على الـsocial media والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المغني العالمي بوست مالون لمحط لإثارة جدل الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، و ذلك بعد ظهور مالون البالغ من العمر 23 عام في ويستوود بكاليفورنيا مرتديا " بدلة " باللون الاحمر و تحمل رسومات سوداء اللون ، و هو التصميم الذي وجده الكثيرين " غريب " و يبتعد عن الاناقة بنسبة كبيرة .

يذكر أن بوست مالون أعلن مؤخرا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " ـنه يعمل جاهدا خلال هذه الفترة ليطلق احدي اعماله الغنائية قبل نهاية العام ، و هو الخبر الذي استقبله عشاقه و محبيه بحماس شديد .



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بوست مالون (2)



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