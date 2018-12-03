شكرا لقرائتكم خبر عن Creed II يفشل فى السير على خطى Rocky.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل الجزء الثانى من فيلم Creed فى السير على خطى السلسلة الشهيرة لأفلام الأكشن Rocky بطولة سيلفستر ستالون، وتحقيقه لإيرادات متوازية مع النجاحات الكبيرة التى حققتها السلسلة الأسطورية التى عرضت اولى اجزائها عام 1976.





وبالرغم من التحذيرات والتخوفات التى حذر منها النقاد من "نحت" السلسلة الشهيرة، بسبب افتقار الجزء الثانى لفيلم Creed من أحداث جديدة، اتجهت شركة الإنتاج لإعداد خطة بديلة لإنقاذ الفيلم من السقوط فى الهاوية فى حال لم تتخطى إيراداته حاجز تكلفته، والتى من المرجح البدء فى تنفيذها قريباً بعد وصول ايرادات الفيلم لـ80 مليون دولار منذ عرضه فى 21 نوفمبر الماضى.

السلسلة التى بدأ عرضها منذ أكثر من 42 عام، نجحت فى حصد شعبية كبيرة جداً وصلت حصيلة إيرادات أول أجزائها لـ 225 مليون دولار أى ما يعادل الـ 970 مليون دولار فى وقتنا الحالى، بينما حصد الجزء الأول من creed الذى عرض عام 2015 على إيرادات وصلت إلى 176 مليون دولار، وهو ما دفع شركة الإنتاج إلى إعداد خطة بديلة لسرعة بيع الفيلم لمنصات الأفلام فى حال انخفاض مؤشر الأرباح فى افتتاحية الفيلم.

فيلم Creed II من بطولة مايكل ب. جوردون، تيسا طومسون، سيلفستر ستالونى، دولف لوندجرين، فلوريان مونتينو، وود هاريس، فيليشيا رشاد، راسل هورنسبى، مايكل بافر، مونيكا هاينز، دارين فيرارو. ومن إخراج ستيفن كابيل جونيور، وتأليف ريان كوجلير، سيلفستر ستالونى، جويل تايلور.

وتدور أحداث الجزء الثانى من فيلم Creed حول ابن "أبولو كريد"، أدونيس، الذى يجسده شخصيته الممثل مايكل بى جوردان نحو صدام لا مفر منه مع ابن المصارع الروسى إيفان دراجو، الذى قتل داخل الحلبة فى فيلم Rocky IV.