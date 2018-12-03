شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عودة بروفات "الجيبسى" لإدوارد بعد غياب 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 14 عاما مروا على انتاج فيلم "بحب السيما" وهو العمل الأول للفنان إدوارد فى السينما، ولكن قبلها جاء إدوارد من خلفية موسيقية، حيث كانت البداية مع فريق "الجيبسى"، والذى كان يغنى فيه إدوارد مع مجموعة من أصدقائه .

ومع انطلاقة إدوارد فى عالم السينما والدراما، توقف نشاط فريق "الجيبسى" وأصبح إدوارد واحد من أهم نجوم الكوميديا فى جيله، ليعلن إدوارد منذ فترة عودة "الجيبسى" مرة أخرى بعد غياب 23 عاما.



الجيبسي فى التسعينيات



ادوارد مع فرقته



ادوارد وفرقته أثناء البروفة



الجيبسي بالأبيض والأسود

إدوارد نشر مجموعة من الصور من أول بروفات فريق "الجيبسى" بعد الغياب، وعلق عليها " قريبا عوده الجيبسي بعد ٢٣ سنه احنا في اخر بروفات"، وأيضا نشر صورتين اخرتين فى التسعينيات أحدهما بالأبيض والأسود .

ومن أبرز أغانى إدوارد ليندا ولايلو وتبعد عنى ولصالح مين والله يجزيك والله يطمن وشاغلنى بالك وهنا.