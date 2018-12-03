شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يستعرض موهبته بالعزف على " الدرامز".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد حماقي جمهوره، بمقطع فيديو له عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام"، من إحدى حفلاته الغنائية وكشف عن موهبة فنية جديدة له وهي العزف على آلة "الدرامز"، أثناء غناء أغنيته " دارى" وأشاد متابعوه من خلال التعليقات بطريقة عزفه.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد حماقى، يعمل على وضع لمساته النهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.