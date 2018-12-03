بالفيديو| شيرين رضا تكشف كواليس مشهد الشنق في مسلسل "لدينا أقوال أخرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشرت الفنانة شيرين رضا فيديو عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تكشف خلاله كواليس مشهد الشنق في مسلسل "لدينا أقوال أخرى". وظهرت شيرين وهي تضحك أثناء تصوير المشهد، وعلقت شيرين علي الفيديو قائلة:" كواليس لدينا أقوال أخرى.. مكنتش سهلة عليا بس برضه كان في ضحك وهزار لأخر لحظة وأنا بتشنق" يذكر أن مسلسل "لدينا أقوال أخرى" بطولة النجمة يسرا، وعرض في رمضان الماضي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج محمد علي.

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