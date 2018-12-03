‪بعد إنقاذها من محتال..عازفة الهارب ياسمين الحربي تهدي شرطة الفجيرة توزيعًا جديدًا للسلام الوطني ل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

ردا للجميل وتقديرا لشرطة إمارة الفجيرة، قامت فنانة الهارب ياسمين الحربي والموزع الموسيقي شريف نور بطرح كليب لتوزيع جديد للسلام الوطني الإماراتي "عيشي بلادي"، إهداء لدولة الإمارات في عيدها القومي.

ياسمين كشفت، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن قصتها مع النشيد وشرطة الفجيرة، وتقول: "القصة بدأت برسالة أرسلتها، عبر موقع "إنستجرام"، إلى شرطة الفجيرة، أشكو فيها معاناتي منذ عام 2008 من شخص قمت بمقاضاته للحصول على حقوقي المادية، وكان طوال تلك الأعوام متخفيا باسم آخر للهروب من المثول أمام القضاء".

وتكمل: "وبعد 3 دقائق فقط من الرسالة، فوجئت بتعامل شرطة الفجيرة مع طلبي، وأبلغوني بالإجراءات الصحيحة التي يفترض القيام بها مع الجهات القضائية لاستصدار أمر تنفيذ بحق المدعى عليه، للتمكن من ضبطه، إلى أن تم القبض عليه".

وتضيفي ياسمين: "مع ما وجدته من اهتمام وتقدير من اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، لم أكتفِ بإهدائهم درعًا تذكارية امتنانا لهم، بل اتفقت مع الفنان شريف نور على أن نقدم مشاركة مصرية باحتفالات دولة الإمارات بعيدها الوطني، واخترنا السلام الوطني "عيشي بلادي"، وقمت بتصويره مع المصور أحمد حسن، كرسالة حب مصرية من على ضفاف نهر النيل".

وتختتم الحربي تصريحها بالقول: "الفنان شريف نور وزع السلام الإماراتي في ثلاثة أيام، قبل أن نقوم بتصويره، وانتهينا من مونتاجه صباح يوم العيد الوطني".