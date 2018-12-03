دينا فؤاد تصور مشاهدها في "قرمط بيتقرمط" بالحزام الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

تواصل الفنانة دينا فؤاد تصوير أحداث دورها في فيلم "قرمط بيتقرمط" بمنطقة الحزام الأخضر، والذي من المقرر أن تنتهي من تصوير أحداثه خلال الأسبوع الجارى.

ونشرت دينا صورة لها وعلقت عليها من كواليس "قرمط بيتقرمط".

وتدور أحداث العمل حول القرموطي وتحديه لوزارة السياحة حيث يقوم ببناء مقبرة للقراميط القدامى وأجداده، ويسعر تذكرة المقبرة الواحدة بـ100 جنيه للسائحين الزائرين، بينما يجسد الفنان الكوميدي بيومي فؤاد شخصية ضابط شرطة يقف أمام القرموطي وتبدأ الصراعات بينهما في إطار كوميدي ساخر، ويهدي القرموطي لأصدقائه مجموعة من تماثيله بوجه فرعوني.

الفيلم بطولة أحمد آدم، ودينا فؤاد، ووليد فواز، وانتصار، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومن إخراج أسد فولادكار، ويقدم فيه أحمد آدم شخصية القرموطي الشهيرة من جديد.