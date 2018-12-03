مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "كيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفلت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، بعيد ميلاد ابنتها "كيه".

ونشرت "مايا" صورة لابنتها، قائلة: "10 سنوات مضت، في نفس هذه الدقيقة أتيتِ لحياتي وأعطيتيها أسباب للحب، والفرح، عيد ميلاد سعيد".

يذكر أن مايا دياب تزوجت من اللبناني عباس ناصر عام 2006، وأنجبت منه ابنتها "كيه" عام 2008.