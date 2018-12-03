لطيفة تحيي ذكرى أحمد فؤاد نجم بصور تجمعهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أحيت الفنانة التونسية لطيفة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، الذكرى الخامسة على رحيل الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم. ونشرت لطيفة صورة مجمعة مع "نجم"، وعلقت: " 5 سنوات على رحيل الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، رحمة الله عليه". أحمد فؤاد نجم يعتبر من أهم شعراء العامية، وله عدد من القصائد والأشعار الخالدة أبرزها "جيفارا مات"، "بقرة حاحا"، "مصر يامه يا بهية"، ورحل الشاعر الكبير عن عالمنا يوم 3 ديسمبر 2013

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