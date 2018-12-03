ريم البارودي بكواليس مسلسلها الجديد "قيد عائلي"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد: نشرت الفنانة ريم البارودي مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من داخل كواليس مسلسلها الجديد "قيد عائلي" وتواصل ريم تصوير أحداث دورها بأحد الديكورات الرئيسية للعمل، قبل أن تنتقل بالتصوير لمكان آخر. "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم ميرفت أمين وبوسي وصلاح عبدالله وسيمون وميرهان حسين، ودنيا عبدالعزيز ونضال الشافعي وأحمد التهامي وأميرة هاني وكارولين عزمي، كريم عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين الشباب وينتمي لأعمال الـ45 حلقة للعرض في الموسم الشتوي.

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