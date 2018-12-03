نبيلة عبيد تكشف لـ"الخليج 365" عن موقف إنساني جمعها بمديحة يسري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

"عشرة قديمة، ليس فقط لتعاوننا في فيلم أو اثنين، كانت أقرب الأصدقاء لي"، بهذه الكلمات تذكرت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها مع "سمراء النيل" الفنانة مديحة يسري.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لم أنس عندما توفيت شقيقتي، أصرت سمراء النيل أن تأخذني معها لإحدى الدول الأوروبية كي أخرج من حالتي السيئة وكان معنا المنتج حلمي رفلة".

وأضافت "كانت أمي تحب مديحة يسري ودائما تقول لي هذه الصديقة الحقيقية لكي في هذا المجال، فلا تتركيها، وكانت تقول لها هي الأخرى وتوصيها بأن لا تتركني وحدي".

وأشارت إلي أنها كانت تطمئن على الفنانة مديحة يسري منذ بداية مرضها بشكل يومي عبر الهاتف، أو من خلال زيارتها، مشيرة "عندما كنت أتأخر عن السؤال عليها كانت هي تقوم بالاطمئنان عليا، ودائما ما كانت تعطيني نصائح في عالم الفن، لأصل لبر النجاح".

ولدت الفنانة الراحلة في شهر ديسمبر 1921، ودخلت عالم الفن وهي في سن 19؛ إذ خاضت أولى تجارِبها في السينما في عام 1940 من خلال فيلم "ممنوع الحب" باكتشاف من المخرج محمد كريم، والفيلم من بطولة الموسيقار محمد عبدالوهاب.