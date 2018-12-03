وعد البحري تبعث رسالة حب للإمارات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
في الذكرى الـ 47 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعثت الفنانة السورية وعد البحري، رشالة حب لدولة الإمارات.
وعلقت "وعد" قائلة: "25 سنة من عمري عشتها في الإمارات، ومازالت عايشة في قلبي، يدوم عزك يا غاليتي ويا بلدي الثاني".
يذكر أن وعد البحري أحيت حفلا بسلطنة عمان يوم 17 نوفمبر الماضي، قدمت من خلاله باقة من أشهر أغاني الزمن الجميل.
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