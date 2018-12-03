عزت العلايلي لـ"الخليج 365": مديحة يسري لم تبخل عن أحد بأي معلومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

قال الفنان عزت العلايلي إن الفنانة الراحلة مديحة يسري كانت من أفضل وأنقى الفنانات اللاتي تعامل معهن.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها لم تبخل عن أحد بأي معلومة خلال عملها في فيلم "الصبر في الملاحات"، مضيفًا "كانت تعامل الجميع بكل شفافية ووضوح، كان يربطني بها علاقة صداقة قوية، وكنت أجدها فنانة بمعنى الكلمة، أعطت لفنها كثيرًا".

ولدت الفنانة الراحلة في شهر ديسمبر 1921، ودخلت عالم الفن وهي في سن الـ19؛ إذ خاضت أولى تجارِبها في السينما في عام 1940 من خلال فيلم "ممنوع الحب" بعد أن اكتشفها المخرج محمد كريم، والفيلم من بطولة الموسيقار محمد عبدالوهاب.