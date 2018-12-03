فيديو فاضح لملكة الجمال الروسية بعد إعتناقها الإسلام وارتدائها الحجاب وزواجها من سلطان ماليزيا

كتب امير فتحي في الاثنين 3 دجنبر 2018 03:22 مساءً -

شاهدوا.. ملكة جمال روسية تشهر اسلامها لتتزوج ملك ماليزيا

بعد أن شغلت ملكة جمال موسكو ​أوكسانا فيفودينا​ الأخبار حول العالم خلال الأيام الماضية بسبب إعلانها إعتناقها الإسلام وتحجّبها إضافة إلى تغيير إسمها إلى ريحانة وزواجها من سلطان ​ماليزيا​ ​محمد الخامس​.

ضجّة وسائل التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو فاضح لها ظهرت فيه بلقطات فاضحة على الهواء مباشرة كجزء من برنامج تلفزيون واقعي واسمه عطلات في المكسيك 2 قبل 5 سنوات.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريراً عن الموضوع قالت فيه إلى أن أوكسانا لم تعلّق على الموضوع وأضافت أنها لم تكن خجولة على الإطلاق في البداية، مشيرة إلى المشهد الفاضح في المسبح، والذي حدث بعد ساعات من ظهورها لأول مرة في البرنامج باسم نيكول.

وتابعت الصحيفة إلى أنها تأكدت من أنها أوكسانا وذلك من خلال زميل في البرنامج يدعى فال نيكولسكي، والذي كشف أنها كانت تُعرف باسم كسينيا دياجيليفا آنذاك.