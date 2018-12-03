ما حقيقة وفاة الملياردير السعودي الوليد بن طلال !

كتب امير فتحي في الاثنين 3 دجنبر 2018 03:22 مساءً -
زعمت بعض التقارير الإلكترونية، أن هناك بيان للديوان الملكي أعلن فيه وفاة الأمير الوليد بن طلال ، في أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ 63 عاما.
كما نشرت صفحة مزيفة تدعى “سبق نيوز”، منتحلة الشعار والتصميم الخاص بموقع “سبق” ، بيانا مزعوما نسبته إلى الديوان الملكي ، بشأن وفاة الأمير الوليد بن طلال.
ونفى سعوديون هذه الشائعات، وأن هذا الخبر عار تماما عن الصحة.
فيما قال الصحفي عبد الله البرقاوي إن هذا الخبر “مثال على المعاناة المتكررة من الشائعات والأخبار المزورة”.
واعتبر السعوديون الخبر عبارة عن فرقعات إعلامية لا أساس لها من الصحة تهدف لحرف الأضواء عن الهزائم التي لحقت بأعداء المملكة والحملة التي استهدفتها الفترة الماضية.
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