شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية كاردى بى تمثل أمام المحكمة بسبب شجار فى ناد للتعرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل مغنية الراب الشهيرة كاردى بى أمام المحكمة فى مدينة نيويورك اليوم الاثنين لتواجه اتهامات بالاعتداء والتصرف بطريقة طائشة تعرض الآخرين للخطر فيما يتصل بشجار فى ناد للتعرى.

وسلمت المغنية، واسمها الحقيقي بلكاليز ألمانزار، نفسها للشرطة فى أكتوبر بعد اتهامها بالتورط فى الواقعة التى حدثت يوم 15 أغسطس فى ناد للتعرى بمنطقة كوينز الشهيرة فى نيويورك.

وقال ممثل للمغنية يدعى جيف كيرن للصحفيين وقت إلقاء القبض عليها "لسنا على دراية بأى أدلة تشير إلى أنها ألحقت الأذى بأى شخص فى النادي تلك الليلة".

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن كاردى بى اتهمت واحدة من بين شقيقتين تعملان فى النادى بأنها على علاقة جنسية بزوجها وهو من أعضاء فريق الراب ميجوز ويعرف باسم أوفسيت.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها إن الحرس الشخصى لكاردى بى وبعض مرافقيها هاجموا الشقيقتين بالزجاجات والمقاعد.