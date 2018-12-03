شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يعلن بدء تصوير فيلم "الفيل الأزرق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان كريم عبد العزيز، بدء تصوير الجزء الثانى فيلم "الفيل الأزرق" وهو من إنتاج شركة "سينرجى" للانتاج السينمائى، وذلك من خلال صورة جمعته مع الفنانة نيللى كريم والفنانة هند صبرى اللذان يشاركانه فى الفيلم، ونشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

عرض الجزء الأول من "الفيل الأزرق" عام 2014 وحقق نجاحاً كبيراً على المستويين النقدى والجماهيرى حيث حصد فى شباك التذاكر إيرادات وصلت إلى 33 مليون جنيه، ويعد الجزء الثانى من الفيلم من الأعمال المترقبة بقوة من قبل الجمهور لما تركه الجزء الأول فى اذهان الكثيرين.



كريم عبدالعزيز

ويضم الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" فريق عمل ونجوم الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهما النجمة هند صبرى وسط فريق العمل الذى ساهم فى نجاح الفيل الأزرق مدير التصوير أحمد المرسى، المونتير أحمد حافظ، الستايلست ناهد نصر الله، المؤلف الموسيقى هشام نزيه ومصمم الديكور محمد عطية.