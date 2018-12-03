شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها .. صورة نادرة لـ جوليان مور من ألبوم الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل نجمة هوليود جوليان مور اليوم بعيد ميلادها، وسط احتفاء من محبيها في مختلف بلدان العالم الذين يرتبطون بها إلى حد بعيد ويعشقون أدوارها التى طالما قدمتها خلال مسيرتها عبر مجموعة من أهم الأفلام التي لعبت فيها أبرز الأدوار التى توجتها بالأوسكار عن فيلم still alice.





جوليان مور التى تعتبر واحدة من أهم أيقونات الجمال فى هوليود والعالم، ربما لم يشاهدها الكثير من محبيها فى طفولتها إلى الآن، وهو ما نتعرض له بمناسبة عيد ميلادها خلال هذا التقرير عبر صورة لها من ألبوم الطفولة، التى لم تخالف فيه ظن محبيها وظهرت بمنتهى الجمال كعادتها ولكن فى نفس التوقيت ربما لن يعرفها عشاقها نظراً لتطور ملامحها إلى حد كبير خاصة أن الصورة كانت أثناء أولي سنواتها الدراسية بينما هي الآن في الثامنة والخمسين من عمرها، ورغم ذلك لا تزال فى قمة الجمال والأنوثة الطاغية مع اقترابها من الـ ستين.



جوليان مور طفلة

جدير بالذكر أن آخر أعمال نجمة هوليود هو فيلم Bel Canto التي تقوم ببطولته ويشاركها فيه مجموعة من النجوم هم كين واتانابي، وكريستوفر لامبرت، وثوربيورن هار، وسيباستيان كوخ، واوليك كروبا، وإلسا يلبرشتاين، وبوبي دانيال رودريجيز.



