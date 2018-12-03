شكرا لقرائتكم خبر عن تكريما ليسرا.. مراكش يعرض فيلم إسكندرية كمان وكمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائى عُرض فيلم "إسكندرية كمان وكمان"للمخرج الراحل يوسف شاهين تكريما لبطلته النجمة الكبيرة يسرا، والتى تواجدت في المهرجان كضيفة شرف للمهرجان وفعالياته . يسرا عبرت عن سعادتها باختيار المغرب لها كضيفة شرف لمهرجان هام مثل مراكش وفي دورة يتم فيها تكريم النجم العالمي روبرت دي نيرو ويحضرها المخرج الكبير مارتن سكورسيزى. وأكدت يسرا أن اختيارها وليلى علوي لتكونا ضيفتي شرف للمهرجان، انعكاس لدور الفن المصري وريادته، حيث ويتواجد وفد فنى مصرى كبير فى المهرجان وهم، بشرى، و باسم سمرة، والمخرجة إيناس الدغيدى.

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