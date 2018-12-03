شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فنانات قادتهن الفساتين إلى المحاكم والسجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الماضية توجيه اتهامات لبعض من الفنانات سواء المصرية أو العربية أدت إلى دخول بعض منهم إلى السجن بسبب ارتداء الملابس التي لا تحترم الأداب، والعادات والتقاليد المصرية أو العربية.

وأدى الفستان الذى ظهرت به الفنانة رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائى إلى حالة من الغضب التي سيطرت على المجتمع المصرى ووصلت أخباره إلى الصحف الأجنبية، حيث أكد الجميع أن الفستان يتنافى مع الأخلاق والقيم المصرية والعربية، بسبب ظهور جسدها بشكل واضح من خلاله، مما أدى إلى تقديم العديد من البلاغات ضدها، وسيتم محاكمتها يوم 12 يناير المقبل بسبب الفستان.



رانيا يوسف

ولم تكن رانيا يوسف الأولى، بل واجهت المطربة اللبنانية "هيفاء وهبى" موجات من النقد الشديد بسبب ارتدائها الهوت شورت في أحدى حفلاتها في القاهرة منذ حوالى عام، وأدى إلى ذلك إلى تقديم بلاغ ضدها، ومثولها للتحقيق معها أمام نقابة الموسيقيين، وأحدى الهيئات القضائية.



هيفاء وهبى

وواجهت أيضا المغنية "شيما" عقوبة السجن لمدة عام بسبب ملابسها الذى ظهرت بها في فيديو كليب خادش للحياء تحت اسم " عندى ظروف"، وعانت بسبب هذه الفترة من أزمة نفسية تعالجت منها بمجرد انتهاء مدتها في السجن، وتنوى طرح فيديو كليب جديد تحت اسم "الظروف الصعبة" والذى لا يحتوى على أي مشاهد خارجة أو أسفاف.



شيما

كما واجهت مغنية أغنية "عايزة واحد" الشهيرة بـ "إغراء" الحبس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معها بسبب ملابسها وإيحائتها الجنسية في الفيديو كليب الذى أتضح انها طرحته دون تصريحات.